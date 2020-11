A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) informou esta tarde que foram detectados na comitiva da selecção principal casos positivos de covid-19, afectando oito atletas, entre eles o jogador do Marítimo Zainadine e o do Nacional Witi, para além de um elemento da equipa técnica e um médico.

"A Federação Moçambicana de Futebol (FMF)vem por este meio comunicar que, na sequência dos testes de despiste à Covid-19 realizados em Maputo, conforme as instruções do protocolo FIFA/CAF, foram detectados casos positivos no seio da Selecção Nacional AA “Mambas”, afectando 8 atletas, 1 elemento da equipa técnica e 1 médico", pode ler-se no comunicado que está na página de facebook do FMF.

"Consequentemente, os elementos afectados não estarão disponíveis no jogo de hoje entre Moçambique Vs. Camarões, que se realiza no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo.

A FMF deseja rápidas melhoras a todos os elementos", conclui o comunicado.

Já o jornal português 'A Bola' adiantou há pouco que os "dois internacionais moçambicanos estão já a cumprir a obrigatória quarentena e, por essa razão, vão falhar o próximo compromisso pelos seus clubes".

Sublinhe-se que o Nacional ia jogar domingo, com o Casa Pia, mas a partida foi alterada para a quarta-feira dia 25 de Novembro.. Já os verde-rubros jogam na segunda feira com o Penafiel, partidas da Taça de Portugal.



Além de Zainadine e Witi sabe-se que mais seis jogadores foram afetados pela pandemia, segundo informou a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) através de um comunicado. Embora a FMF não aponte os nomes do atletas infetados, A BOLA apurou que Clésio, do Zira do Azerbaijão, Reinildo, do Lille da França, Gildo, do Marítimo B, e Chico, do TS Sporting da África do Sul, são os jogadores que testaram positivo.