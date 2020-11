Madeira? Give me a Short Break é o 'slogan' que dá vida à mais recente campanha lançada pela Associação de Promoção da Madeira para o mercado nacional. As férias grandes são um objetivo distante, por isso as escapadinhas de fim–de-semana são ótimas para desanuviar e a Madeira é o destino perfeito para viver intensamente cada segundo e criar memórias inesquecíveis.

Com uma mensagem arrojada e desafiante, a nova campanha pretende mostrar que a Madeira tem tudo o que procuramos para sair da rotina 3 ou 4 dias. Num ano atípico, onde a nossa resiliência tem sido posta à prova, uns dias fora, aqui tão perto e em segurança, são uma lufada de ar fresco.

O grande destaque vai para o vídeo, feito em parceria com Lourenço Ortigão, que mostra a diversidade de atividades que é possível fazer para aproveitar o tempo na ilha. O ator é um apaixonado pela ilha, que mostra pelos seus olhos tudo o que esta tem para oferecer. A acompanhar a mensagem estão imagens do destino que nos fazem sonhar com dias de descanso e aventura.

A campanha foi concebida com o apoio da agência Nossa e terá a duração de um mês, com presença digital em Facebook, Instagram, Youtube, Display e search.

Para Nuno Vale, Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira, “o Lourenço Ortigão é um verdadeiro embaixador da Madeira e sabe explorá-la como ninguém durante todo o ano. É assim o rosto ideal para dar a cara por esta campanha e as nossas ilhas, que foram recentemente eleitas melhor destino insular da Europa, bem como destino mais seguro de sol de inverno pela European Best Destinations. A segurança é algo muito importante para o destino. Continuamos apostados em garantir a segurança da região e a assumir o destino como dos mais seguros da Europa para viajar. A testagem à chegada ou a exigência de testes realizados na origem, permite-nos ter a segurança que continuamos a ter um destino seguro e que quem nos visita continua a ter uma verdadeira experiência turística em segurança.”

Para quem procura uns dias diferentes a Madeira reúne tudo o que precisa, porque um dia na ilha vale por mais. A uma distância de 1h30 de Portugal Continental é possível otimizar o tempo, porque todos os segundos devem ser vividos.

Somos recebidos por um clima com nuances de tropicalidade, marcado por invernos leves, repletos de dias cheios de horas de sol e perfeito para aproveitar as várias atividades ao ar livre, em contacto com a natureza.

A diversidade de experiências entre mar, natureza e lifestyle e a proximidade entre todas, permite começarmos o dia com um passeio numa levada com paisagens de cortar a respiração e acabarmos a nadar nas águas azuis. Sempre com tempo para uma paragem para desfrutar as iguarias típicas como o bolo do caco e a poncha.

É caso para dizer, se não fosse tão perto ia achar que é muito longe.