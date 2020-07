Câmara de Lobos concretiza melhores ideias de jovens para o concelho

No seguimento do Projecto 'Banco de Ideias 2020”, intitulado "Como tornar o teu concelho mais sustentável e inclusivo?', promovido pela Associação de Amigos das Artes- Teatro Metaphora em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, decorrerá no dia 31 de Julho, no Museu de Imprensa da Madeira, a Sessão de Entrega de Prémios e o anúncio dos vencedores desta iniciativa.

Este foi um concurso lançado a todos os jovens residentes no Concelho de Câmara de Lobos e teve como principal objectivo promover "uma maior participação e envolvência dos jovens na vida e actividade pública do concelho", destaca o município.

Os três projectos vencedores serão aplicados sendo atribuído um valor de 5 mil euros, do orçamento municipal, para a sua concretização.

Segundo a vice-presidente Sónia Pereira, com o pelouro da juventude:

“Este concurso vem no seguimento da política participativa seguida pelo município, já aplicada em outras iniciativas como o PDM Participativo, a realização do Diagnóstico Social Participado e outras iniciativas no âmbito da Agenda 21 Local da qual Câmara de Lobos foi pioneira na aplicação da metodologia. Procura-se assim incentivar desde cedo a participação activa dos jovens na vida do Concelho, neste caso com a efectivação das melhores ideias na área da sustentabilidade e da inclusão”.

A sessão terá início pelas 15 horas e contará com a presença de todos os participantes e intervenientes neste projecto, bem como com um momento musical especial.

A entrada é livre mas sujeita a inscrita prévia através do e-mail [email protected]