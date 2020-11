CDS diz que nova realidade política dos Açores será "positiva para ambas as Regiões"

O líder parlamentar do CDS considera que "a nova realidade política dos Açores abre portas a novos relacionamentos institucionais, quer a nível parlamentar, quer a nível dos dois governos das Regiões".

António Lopes da Fonseca falava esta manhã, numa conferência de imprensa que teve lugar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

"As duas Regiões Autónomas passarão a ter governos de coligação na área do centro de direita, o que vai permitir maiores convergências, sobretudo numa aproximação no aprofundamento de determinadas matérias, como a revisão da lei de finanças regionais, o aprofundamento da autonomia em termos dos próprios estatutos politico-administrativos", defendeu o centrista.

Além disso, observa, vai permitir um aprofundamento de outras matérias que estão pendentes, como sejam: o relacionamento institucional entre as duas Universidades, os transportes, a área do mar, o ambiente ou as novas tecnologias.

"São matérias que convergem nas duas regiões e irão convergir a partir do momento que iremos ter um governo do centro de direita nos Açores", vinca.

O CDS acredita ainda que "este novo ciclo político demonstrou uma nova realidade em Portugal, sobretudo ao nível das regiões". Leia-se o fim das maiorias a absolutas.

"A Madeira foi a pioneira em ter terminado com a maioria absoluta de um só partido. E, também, os açorianos enveredaram por este caminho. É muito mais positivo para as populações porque havendo vários partidos nas coligações governamentais, significa que os seus programas de governo irão incluir matérias dos partidos que compõem esses governos e, certamente serão mais fáceis de resolver determinados problemas, havendo mais partidos a governar uma região".

Neste sentido, o CDS anunciou ainda que vai também privilegiar o relacionamento institucional entre parlamentos. "Iremos propor a criação de cimeiras parlamentares anuais entre a Madeira e os Açores e, no que concerne ao Grupo Parlamentar do CDS, iremos promover jornadas parlamentares entre o CDS Madeira e o CDS Açores, no sentido de aprofundarmos estas matérias que estão pendentes há muitos anos", anteviu Lopes da Fonseca.