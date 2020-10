CDS preocupado com a redução do Fundo de Pensões

O líder parlamentar do CDS-PP, António Lopes da Fonseca, falou hoje sobre a descapitalização do Fundo da Estabilização Financeira da Segurança Social e considerou que o Orçamento de Estado para 2021 "é bastante penalizador para a Região Autónoma da Madeira" e o centrista espera que, na especialidade, "haja uma melhoria".

Nesse sentido, "o CDS-PP irá apresentar algumas medidas junto do Governo e do seu Grupo Parlamentar na República, com o objectivo de melhorar este Orçamento relativamente à Madeira".

"A título de exemplo, as transferências para a Segurança Social são bastante penalizadoras para a Região. Vão ser transferidos apenas 56 milhões de euros para a Madeira, enquanto que para os Açores vão ser transferidos 120 milhões de euros, mais do dobro. Isto é lamentável!", refere o deputado, em nota de imprensa.

O que também preocupa o CDS é o facto de, neste Orçamento para 2021, assistirmos a "uma descapitalização do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social". Na óptica de António Lopes da Fonseca "este Fundo vai ser reduzido para metade, porque o Governo de António Costa vai retirar 16 mil milhões de euros deste Fundo de Pensões que certamente irá ter consequências nas pensões futuras das pessoas".