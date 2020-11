Parlamento Europeu aprova projecto-piloto para o Turismo de Cláudia Monteiro de Aguiar

O Parlamento Europeu aprovou, ontem, dia 12 de Novembro, a proposta apresentada pela social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar – e subscrita pelos coordenadores da 'Tourism Task Force' – relativamente à criação de um mecanismo que, agregando os diferentes 'players do turismo', reforce a capacidade de gerir crises como aquelas que o sector actualmente atravessa.

Trata-se de projeto-piloto orçado em 2.5 milhões de euros, que será financiado pelo próximo Orçamento da União Europeia para 2021.

“A crise que actualmente o sector do turismo atravessa – diretamente relacionada com a pandemia covid-19 mas, também, com outras circunstâncias, nomeadamente com o abalo provocado pela falência da Thomas Cook – vieram demonstrar que a coordenação europeia para o turismo e viagens é fulcral e é isso que este novo mecanismo pretende, ao criar soluções e planos de gestão de crise, com financiamento próprio, para ajudar os cidadãos e as empresas e tornar, no futuro, o sector mais resiliente”.

A afirmação é da eurodeputada madeirense, autora da recém-aprovada proposta espera ainda que "a Comissão Europeia envolva o Parlamento Europeu na implementação deste projecto, porque tem sido esta casa que tem colocado o turismo na agenda da União e quando sabemos que tanto a Comissão Europeia como os Estados Membros no Conselho não deram aval às suas propostas para, no imediato, criar apoio ao sector através do Next Generation EU, tendo deixado ao critério de cada Governo europeu e, a longo-prazo, a implementação de uma linha específica dedicada ao Turismo no próximo quadro financeiro”.

De notar que o Parlamento Europeu, e em particular Cláudia Monteiro de Aguiar, é a relatora para o estabelecimento de uma Estratégia para o Turismo Sustentável, que apresentou na Comissão dos Transportes e Turismo no passado dia 28 de outubro.

Em comunicado de imprensa remetido às redações, é explicado que estes "projectos-piloto e as acções preparatórias são ferramentas introduzidas no orçamento da União Europeia que visam testar novas iniciativas políticas e preparar o terreno para a adopção de medidas futuras".

Refere ainda que "o PSD viu aprovadas três propostas de projectos-pilotos, a ser financiadas pelo Orçamento da União Europeia para 2021, propostas essas que se focam no plano da restauração, da gestão de crises no sector do turismo e do estímulo às energias renováveis no sector imobiliário, num total de 4.5 milhões de euros".