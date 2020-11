Quatro madeirenses condecorados pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas

A condecoração de Brazão de Castro é justificada porque "tem apoiado, de forma exemplar, desde 2014, as atividades das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira (RAM), mantendo e incrementando um excelente relacionamento institucional e promovendo, frequentemente, nas suas intervenções sociais e académicas, a Instituição Militar, estabelecendo-se assim como um elemento essencial na divulgação da defesa nacional e assuntos relacionados com ela relacionados em toda a RAM".

Na qualidade que mais se tem destacado depois do período governativo de mais de duas décadas, Eduardo Brazão de Castro "sempre aglutinou todos quantos frequentaram os cursos de 'Auditor de Defesa Nacional' e o curso 'Intensivo de Segurança e Defesa Nacional', fazendo a ponte entre os discentes e a estrutura das Forças Armadas. Na sua ação, apoiou exemplarmente o Comando Operacional da Madeira em todos os eventos realizados, estando sempre disponível e empenhado para que essas atividades, em que conjuntamente se envolveu, fossem apoiadas e potenciadas, fazendo com que a mensagem a transmitir atingisse o objetivo desejado", apontou o CEMGFA.

"A sua conduta evidenciou sempre as excelentes relações humanas e institucionais existentes na RAM, entre a população e as suas Forças Armadas, sendo, consequentemente, credor da estima, consideração e respeito de todos os militares que servem na Região Autónoma da Madeira e que consigo têm o privilégio de privar, contribuindo, assim, significativamente para a excelência deste relacionamento", continuou.

Por fim, reforça, que "a postura institucional e pessoal do Dr. Eduardo Brazão de Castro, enquadrada por um elevadíssimo sentido de serviço público e de salvaguarda dos superiores interesses da RAM, foi sempre pautada pela permanente disponibilidade, eficácia na atuação, rigor, espírito de cooperação e, ainda, pelas relevantes qualidades de relacionamento humano, levam a que seja justo considerar que as ações por si desenvolvidas têm contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior General das Forças Armadas".

Quanto a Jorge Carvalho, "tem apoiado, de forma notável, desde 2015, as atividades das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira (RAM), preservando e incentivando um excelente relacionamento institucional e promovendo, frequentemente, nas suas intervenções, as Forças Armadas como um elemento essencial da defesa, coesão, unidade nacional e afirmação de Portugal no exterior", começa por dizer o despacho e condecoração.

"No âmbito das atividades de Divulgação das Forças Armadas na RAM, o Dr. Jorge Carvalho tem contribuído extraordinariamente para o sucesso dos programas 'Alista-te por um dia', 'Cidadania e as Forças Armadas' e 'Portugal e as Forças Armadas' e 'Ingressa no futuro', estando sempre disponível e empenhado para que estas atividades, essenciais à divulgação das Forças Armadas, fossem apoiadas e acarinhadas de forma a se obterem os melhores resultados", justifica. E acrescenta: "De destacar a ativa participação do Dr. Jorge Carvalho e da Secretaria Regional que tutela, em todas as atividades de caráter educativo e académico, organizadas pelas Forças Armadas na RAM, colaborando em diversas conferências, seminários e outros eventos organizados pela Instituição Militar, para que estas tivessem a necessária atenção e participação."

Mais, refere o CEMGFA, é que Jorge Carvalho "fomentou sempre uma conduta de excelentes relações humanas e institucionais, contribuindo, de forma relevante, para a excelência do relacionamento entre a população da RAM e as suas Forças Armadas, sendo, consequentemente, credor da estima, consideração e respeito de todos os militares que servem na Região Autónoma da Madeira e que consigo têm o privilégio de privar".

Conclui, referindo que "a postura institucional e pessoal do Dr. Jorge Carvalho, sempre enquadrada por um elevadíssimo sentido de serviço público e de salvaguarda dos superiores interesses do País, pautada pela permanente disponibilidade, eficácia na atuação, rigor, colaboração sempre prestável e amável, espírito de cooperação e, ainda, as relevantes qualidades de relacionamento humano, leva a que seja justo considerar que as ações por si desenvolvidas têm contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior General das Forças Armadas".

Quanto a Paulo Atouguia, que além do cargo de Chefe de Gabinete de Ireneu Barreto, destacou-se ao longo de anos no Instituto de Habitação, "tem demonstrado um perseverante empenho e grande rigor em manter o contacto e a ligação permanente com as Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira, ao que acresce o reconhecimento do enorme espírito de sacrifício e dedicação, enquanto Presidente da 'Investimentos Habitacionais da Madeira — EPERAM', na resposta à catástrofe da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010", lembra a comenda.

"Na sua ação como Presidente da IHM, merece especial destaque o alojamento dos desalojados da calamidade, cujo contributo foi essencial para o rápido solucionar do problema de habitação de todos os afetados pela catástrofe, em particular aqueles do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), no Funchal. O Dr. Paulo Atouguia não poupou esforços para que aqueles que tudo tinham perdido fossem tratados de forma digna, humana e respeitosa, cumprindo, com rapidez, a restituição de uma habitação condigna aos desalojados. A celeridade do seu desempenho permitiu ainda ao RG3 resolver, de forma extraordinariamente satisfatória, os problemas de alojamento e assim concentrar-se no cumprimento das restantes missões. Nunca é de mais lembrar, a educação o trato afável e a firmeza sempre demonstrada, pelo Dr. Paulo Atouguia, apesar da situação de emergência que se vivia", recorda o que entende ser uma merecida condecoração.

Já como Chefe de Gabinete do Representante da República para a RAM, "reconhece-se-lhe o constante compromisso e rigor em preservar a articulação eficaz e eficiente com as Forças Armadas na RAM, em especial com o Gabinete do Comandante Operacional da Madeira, demonstrando sempre total disponibilidade e espírito de cooperação para o excelente relacionamento entre as Forças Armadas e as restantes instituições da República na RAM", garante o Almirante.

"Pelas excecionais qualidades e virtudes que possui e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício, obediência e competência profissional, o Dr. Paulo Atouguia é digno de ser reconhecido publicamente pelo seu importante papel para o cumprimento da missão das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas", conclui.

Por fim, José Minas, este "tem demonstrado uma elevada dedicação no contributo permanente para que a relação entre os Bombeiros Municipais do Funchal e as Forças Armadas seja a mais adequada, sempre pautada por respeito, estima e confiança mútua".

"Na sua ação como 2.º Comandante dos Bombeiros Municipais do Funchal, em especial durante a resposta à catástrofe da aluvião de 20 Fevereiro de 2010, em que, apesar da situação de emergência que se vivia, teve sempre uma forma exemplar de comunicar e de se relacionar com as Forças Armadas, muito para além do que ditam as normas de protocolo usuais nestes casos, contribuindo para que o trabalho desempenhado por ambas as instituições, fosse considerado, por todos, como muito meritório para que a população se sentisse apoiada e protegida num momento difícil", justifica, também recordando os acontecimentos de há quase 11 anos.

Já como Comandante do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, "tem demonstrado um espírito muitíssimo inovador, nunca se deixando render à monotonia e procurando sempre implementar canais de comunicação privilegiados para potenciar e melhorar a articulação entre as Forças Armadas e o seu Corpo de Bombeiros que exemplarmente chefia. Sempre disponível e afável no trato, foi importante para que o trabalho da Instituição Militar fosse admirado e respeitado por todos os funchalenses", garante o CEMGFA.

Desse modo, "o Comandante José Cândido Fernandes Minas, com o seu profissionalismo, sentido do dever, camaradagem e boa disposição, tem contribuído, de forma relevante para o competente, saudável e leal relacionamento institucional entre o seu Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e o Comando Operacional da Madeira, devendo ser apontado como um exemplo e ser considerado com tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas", conclui.