Área social reforçada com a crise provocada pela pandemia

O Grupo parlamentar do PSD arrancou, esta quinta-feira, as jornadas locais em Santana, com a área social como tema.

Após reunião com a direcção da Associação Santana Cidade Solidária, a deputada Cláudia Perestrelo sublinhou que, face à Covid-19, o Governo Regional adaptou as medidas sociais às consequências da nova realidade pandémica, sendo esta uma situação ainda mais evidente num concelho rural e com uma população mais sénior como é o caso de Santana.

A deputada salientou que foi possível constatar os projectos que estão no terreno e que “dão respostas sociais muito importantes às famílias que perderam rendimentos e também à população sénior que também tem necessidades em termos de cuidados ao domicílio, seja de higiene, de lavandaria ou até de fornecimento de refeições”.

Cláudia Perestrelo referiu que estes projectos, a maior parte lançados ou realizados em parceria com o Governo Regional, vão ao encontro das pessoas e são implementados através de diferentes instituições, como a Associação Santana Solidária. Isto além de outros apoios que têm vindo a ser concedidos pelo executivo madeirense e que estão agora a ser reforçados, salientou.

As Jornadas Locais do Grupo Parlamentar do PSD têm por objectivo uma abordagem de proximidade nos diferentes concelhos da Região.