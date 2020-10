450 mil euros de apoio comunitário ao programa Europa Criativa

A Direcção-Geral das Artes abriu esta quarta-feira o procedimento simplificado ‘Programa de Apoio a Projectos – Apoio complementar ao Programa Europa Criativa’, com um montante de 450 mil euros. Com vista a potenciar a participação de entidades portuguesas - líderes ou parceiras de candidaturas apresentadas ao Programa Europa Criativa - pretende dinamizar a internacionalização das artes e da cultura portuguesa através da cooperação com outros países e do fomento da presença de projectos internacionais em Portugal. O programa tem ainda como objectivos articular as artes com outras áreas sectoriais, incentivar projectos emergentes, valorizar a experimentação artística, entre outros.

Podem candidatar-se projectos de criação, programação, circulação, desenvolvimento de públicos, edição, investigação e formação, desenvolvidos em território nacional e/ou internacional, nas seguintes áreas artísticas: artes performativas (circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro), artes visuais (arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media) e cruzamento disciplinar.

São elegíveis projectos de entidades líderes ou parceiras em projectos já seleccionados pelo Programa Europa Criativa, subprograma Cultura, nas seguintes linhas de financiamento: Projectos de Cooperação Europeia (para entidades líderes ou parceiras); Plataformas Europeias (para entidades líderes).

O montante financeiro global disponível será distribuído anualmente (150 mil euros por ano), até 2022, sendo que 60% deste montante destina-se a entidades líderes e 40% a entidades parceiras.

As candidaturas estão abertas até às 17 horas de dia 19 de novembro de 2020.