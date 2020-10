Imprensa nacional destaca vitória de Vieira e covid

Eis os títulos dos jornais e revistas de hoje:

Visão:

- "O poder dos milionários mais discretos de Portugal"

- "Poupança: Como gerir o dinheiro em tempo de crise"

- "Imobiliário: As novas apostas para a classe média"

- "Entrevista: Ken Follett e o regresso à idade das trevas"

Sábado:

- "Exclusivo: Os bilhetes e as viagens oferecidas: A lista secreta de todos os convidados do Benfica"

- "Histórias dramáticas dos universitários com covid que estão longe de casa"

- "Membro da direção do Chega colabora com site ibérico de conspirações QAnon"

Correio da Manhã:

- "Governo prepara recolher obrigatório: Conselho de Ministros reúne sábado para tomar novas medidas contra propagação do vírus"

- "Recorde de votantes no Benfica: Multidão elege Vieira"

- "Sporting-Gil Vicente (3-1): 2.º lugar isolado"

- "Contas: SAD do FC Porto com prejuízo de 115,9 milhões"

- "Namoradas homicidas zangam-se na cadeia"

- "Provedora acusa: Segurança Social faz penhoras à margem da lei"

- "Batalha de números em orçamento 'strogonoff vegan'"

- "Rui Pinto: Advogados em silêncio sobre Isabel dos Santos"

- "Albufeira: Embarcação naufraga com 14 pessoas a bordo"

Público:

- "É no Norte que as microempresas do turismo recebem mais apoios"

- "Eleições EUA: Há três coisas em jogo: 'Saúde! Saúde! Saúde!'"

- "Covid-19: Novos casos duplicam de 13 em 13 dias, diz especialista"

- "Hospitais privados de Lisboa recusam 'doentes covid'"

- "OE2021 passa na generalidade, com ataques entre PS e BE"

- "Alemanha e França em confinamento parcial"

- "Suspensão das aulas reduziu nível de leitura das crianças"

- "Indústria acusa Governo de 'interferir' no diálogo social"

Jornal de Notícias:

- "Portugueses querem recolher obrigatório"

- "Autarcas pressionam Governo a adotar medidas mais duras"

- "Cemitérios abrem em 180 municípios, mas com tempo contado"

- "Afluência histórica nas eleições do Benfica"

- "António Costa avisa parceiros que só aceita 'propostas razoáveis'"

- "Nova estação do metro vai destruir Jardim de Sophia"

- "Exames vão ter perguntas obrigatórias e opcionais"

- "Covid-19: Doentes de AVC prejudicados com atraso nas terapias"

- "Gaia: Burocracia adiou ajuda a mulher morta por ex-marido"

- "EUA: Cerca de 66 milhões de americanos já votaram"

- "Ovar: Quatro freguesias sonham em voltar a ser autónomas"

- "Sporting vence Gil Vicente e agarra segundo lugar"

- "FC Porto: SAD com prejuízo recorde de 116 milhões"

Jornal i:

- "Mais de 2.000 idosos maiores de 70 anos infetados numa semana"

- "Açores: Socialistas tentam acordo com todos menos PSD e Chega"

- "São Martinho caseiro castiga vendedores de rua"

- "Hospitais de Coimbra desenvolvem tratamento para dor crónica"

- "Parlamento: Orçamento aprovado com 'arrufos' entre PS e BE"

- "Turquia: Erdogan condena 'canalhas' de revista Charlie Hebdo"

- "Benfica: Eleições de sentido único: Votar! E assim se fez história"

Negócios:

- "Preço do seguro automóvel baixa por causa da covid-19"

- "OPA sobre Sonae Indústria e Capital convence poucos acionistas"

- "Consumo: Famílias preveem gastar 320 euros na Black Friday"

- "Orçamento: Governo atira-se ao Bloco e PCP aperta o cerco"

- "Segunda vaga é muito menos mortal do que a primeira"

- "Manuel Heitor, ministro da Ciência e do Ensino Superior: 'Falta de ligação às empresas é um mito'"

- "Lex: Enriquecimento ilícito divide setor da justiça"

Record:

- "Sporting-Gil Vicente (3-1): Leão com alma: Reviravolta nos últimos dez minutos dá segundo lugar"

- "Benfica: Vieira reeleito à vontade"

- "FC Porto: Prejuízo recorde de 116,1 milhões"

- "Benfica-Standar Liége: 'Presidente sacou-me para encontrar caminho da final', Jesus"

- "Liga Europa: Gaitán espreita onze"

O Jogo:

- "Sporting-Gil Vicente (3-1): 2.º lugar estava no banco: Entradas de Sporar, Tomás e Bragança deram a volta ao jogo"

- "Benfica: Vieira soma e segue"

- "FC Porto: Prejuízo atingiu 116 MEuro"

- "Benfica-Standard Liége: Jesus pede tempo"

- "Zorya- Braga: Galeno em dúvida"

A Bola:

- "Benfica: Vieira até 2024: Reeleito para sexto mandato nas eleições mais participadas de sempre"

- "Sporting-Gil Vicente (3-1): Crença até ao fim"

- "FC Porto: Euro116,1 milhões. O maior prejuízo de sempre"

- "Ciclismo: 'Despertámos o gigante adormecido em Portugal', Rúben Guerreiro"