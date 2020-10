Mar 2020 tem 66 projectos aquícolas em execução com 74 milhões de euros de investimento

O programa Mar 2020 apoiou 66 projetos de empresas aquícolas, sobretudo no Algarve, que estão em execução com 74 milhões de euros de investimento elegível, foi anunciado.

"São 66 os projetos de empresas aquícolas que estão em execução em todas as regiões do país, envolvendo 74 milhões de euros de investimento elegível estimulado por um apoio público de 34,8 milhões de euros", lê-se numa nota divulgada na página 'online' do Mar 2020.

De acordo com o mesmo documento, perto de metade destes projetos situam-se na região do Algarve (32), seguida pelo Centro (14), Lisboa (oito), Norte (sete), Alentejo (três), Açores (um) e Madeira (um).

No total, está prevista a criação de 322 postos de trabalho.

Já no que se refere à produção, incluem-se espécies como o robalo, dourada, linguado, pregado, enguias, algas, ostras, ameijoa e mexilhão.

"Portugal é o quarto Estado-membro com maior ambição no aumento do volume de produção aquícola, em termos de meta a atingir em 2023, com 175 mil toneladas", apontou.

A liderar a tabela está Espanha (231 mil toneladas), seguida por Itália (158 mil toneladas) e Irlanda (135 mil toneladas).

O programa operacional Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, 116 milhões de euros dos quais correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.