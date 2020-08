Adruzilo Lopes motivado para a edição de 2020

Adruzilo Lopes regressa ao Rali Vinho da Madeira (RVM) , prova que venceu em 2001, com um Peugeot 208 R2 e mostrou-se bastante motivado para a edição de 2020.

"Desde 2010 que não conduzia uma viatura de tração dianteira. Realizei um pequeno teste e fiquei contente com o carro. Estou animado. Vou rodar mais alguns quilómetros na Madeira antes da prova até porque, depois da terra, vou descobrir os pneus Kuhmo no asfalto, piso em que espero sejam também uma boa aposta. Como objectivo desportivo, espero conseguir o melhor resultado possível dentro dos utilizadores de carros de duas rodas motrizes e tentar ser os melhores entre aqueles que dispõem de R2 tradicionais. Temos de esperar pelo rali e ver onde nos situamos”, adiantou ao site oficial do RVM na internet.

Actualmente com 57 anos de idade, Adruzilo Lopes iniciou-se nos ralis em 1988 com um Toyota Corolla. Esteve depois ao volante de outros modelos mas foi entre 1996 e 2001, época em que esteve ao serviço da equipa oficial da Peugeot em Portugal que conseguiu os seus melhores resultados. Tem mantido, desde então, uma presença regular no desporto automóvel ao volante de viaturas tão dispares como o Renault Clio R3 ou o Porsche 997 GT3. Foi campeão nacional absoluto em 1997, 1998 e 2001 e obteve também o título nacional de duas rodas motrizes em 2010 e de GT em 2016.