Acidente no túnel do Paul do Mar

Um jipe despistou-se esta noite - por volta das 22 horas - à entrada do túnel que liga o Jardim do Mar ao Paul do Mar (2.510 metros), no concelho da Calheta.

Do acidente não resultaram quaisquer ferimentos nos três ocupantes - todos eles jovens - e os Bombeiros Voluntários também não foram chamados ao local. Na berma da estrada, aguardavam apenas pela chegada do reboque.

Segundo uma testemunha ocular, o condutor - que seguia no sentido Paul do Mar/Jardim do Mar - aparenta ter embatido no passeio da faixa contrária, tese que é sustentada pela marca dos pneus no asfalto.

O sinistro não está a provocar constrangimentos no trânsito, mas segundo o próprio poderá causar "alguma surpresa" aos condutores mais desatentos.