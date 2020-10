“Nem a pandemia” travou investimento na Calheta, diz Carlos Teles

O presidente da Câmara Municipal da Calheta considera que o controlo epidemiológico feito à chegada de turistas e de residentes à Região tem tido também efeitos na economia e no investimento do município. Carlos Teles afirmou ao início desta tarde, durante a inauguração de um caminho agrícola na Ponta do Pargo, que custou 210 mil euros, que a “segurança” e a actuação das autoridades de saúde têm sido um “trunfo muito importante para a nossa acção e também para quem quer investir na nossa terra”. E para quem tivesse dúvidas, atirou: “Nem a pandemia veio impedir esse desenvolvimento”.

O autarca social-democrata aproveitou para falar do crescimento do concelho sobretudo no turismo mas igualmente no “número de licenças” que são aprovadas de “15 em 15 dias na Câmara Municipal”, destacou o edil que a seu lado tinha o presidente do Governo Regional.

"Nem a pandemia veio impedir esse desenvolvimento” Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta

Os registos de licenças de urbanismo vão desde a recuperação do património edificado existente, mas também na hotelaria onde existem várias unidades.