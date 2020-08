Director desportivo do Marítimo aponta para um lugar europeu

O diretor desportivo do Marítimo, Briguel, revelou hoje que o clube madeirense pretende lutar por um lugar europeu na nova temporada da I Liga portuguesa de futebol.

"O Marítimo já habituou os adeptos a lutar por esse objetivo (Liga Europa), mas o principal é garantir a manutenção o mais rapidamente possível, para então pensar em outros voos", sublinhou o antigo capitão maritimista, em declarações prestadas à televisão do emblema 'verde-rubro'.

Com mais um lugar (o sexto) de acesso às competições europeias que na época transata, Briguel destacou a vontade do emblema insular em voltar às posições cimeiras da tabela classificativa.

"Aumenta a nossa intenção de querer lá chegar", apontou o atual diretor desportivo do clube madeirense.

A um mês do início do campeonato, o Marítimo, sob as ordens de Lito Vidigal, já oficializou três reforços (Fumu Tamuzo, Rafik Guitane e Rúben Macedo), mas espera ainda por pelo menos mais quatro jogadores para dar seguimento ao sonho europeu.