Donnarumma e Hauge com testes positivos no AC Milan

Os futebolistas do AC Milan Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge tiveram um teste com resultado positivo ao novo coronavírus e foram colocados em isolamento, anunciou o clube milanês, que hoje defronta a Roma para a liga italiana.

Além do guarda-redes italiano e do avançado norueguês, ambos de 21 anos, outros três elementos do grupo de trabalho dos 'rossoneri' também tiveram um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Os milanenses informaram que os cinco elementos da equipa estão "assintomáticos" e que foram "imediatamente colocados em confinamento nas suas casas".

O protocolo italiano define que a quarentena deve durar pelo menos 10 dias e será suspensa após um teste negativo.

No domingo, a Itália registou um novo recorde de infeções desde o início da pandemia, com a notificação de 21.273 novos casos nas anteriores 24 horas e 128 óbitos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que já contabilizou mais de meio milhão de afetados.