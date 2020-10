Saiba o que hoje é notícia

O início do julgamento do processo sobre a reconstrução das casas de Pedrógão Grande que arderam no incêndio de 2017 começa hoje no Auditório Municipal de Pombal, após pedido de prorrogação de prazo por parte da defesa.

O julgamento realiza-se em Pombal, no distrito de Leiria, tendo em conta o número de arguidos e respetivos defensores e não seria possível garantir o distanciamento entre todos na sala principal do Tribunal Judicial de Leiria.

No processo estão acusadas 28 pessoas, das quais três pediram a abertura de instrução.

Em março, a juíza de Instrução do Tribunal de Leiria deliberou levar a julgamento o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, acusado de vários crimes no processo de reconstrução das casas.

Além de Valdemar Alves, também pediram a abertura da instrução o ex-vereador Bruno Gomes e o construtor civil João Paiva. Todos vão ser julgados em tribunal coletivo.

Valdemar Alves e Bruno Gomes vão responder por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, os mesmos crimes de que estavam indiciados na acusação do Ministério Público (MP).

Já João Paiva está acusado de um crime de burla qualificada e outro de falsificação de documentos.

O incêndio, que deflagrou em 17 de junho de 2017, em Escalos Fundeiros, no concelho de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que alastrou depois a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, tendo destruído cerca de 500 casas, 261 das quais habitações permanentes, e 50 empresas.

Hoje, também é notícia:

Cultura:

A primeira edição da "História Global de Portugal", síntese historiográfica inédita, no país, feita no contexto da nova corrente da "História Global", é apresentada no Salão Nobre da Universidade Aberta, em Lisboa, pelos historiadores António Araújo e Rui Tavares.

A obra contou com a participação de cerca de 90 investigadores e teve direção de Carlos Fiolhais, autor, entre outros, da "História da Ciência em Portugal", e de José Eduardo Franco, que dirigiu a Obra Completa do Padre António Vieira, e de José Pedro Paiva, autor de "História da Inquisição Portuguesa".

A obra apresenta o país no contexto de dinâmicas de diálogo e confrontos, observando factos e processos históricos, nos seus contextos globais, e é editada pela Temas e Debates, do grupo Betrand/Círculo de Leitores.

Desporto:

O Benfica, líder do campeonato, vai procurar manter o pleno de vitórias na I Liga portuguesa de futebol na receção ao Belenenses SAD, na partida de encerramento da quinta jornada.

Com quatro vitórias em quatro jogos no campeonato, o Benfica lidera a competição com 12 pontos, mais dois do que o FC Porto e o Sporting, que ainda tem em atraso o jogo da primeira jornada com o Gil Vicente. O Vitória de Guimarães perdeu o contacto com portuenses e lisboetas, ao ser derrotado em casa pelo Sporting de Braga (2-1), que subiu a quarto, com nove pontos

Em caso de vitória no estádio da Luz, a equipa de Jorge Jesus vai conseguir manter os cinco pontos de diferença para os seus rivais, que já venceram nesta jornada, com os 'dragões' a triunfarem em casa frente ao Gil Vicente (1-0) e os 'leões' a baterem o Santa Clara (2-1) nos Açores.

O Benfica, que a meio da semana venceu o Lech Poznan (4-2), na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, enfrenta agora o 13.º classificado do campeonato, com cinco pontos, que apenas venceu na primeira jornada o Vitória de Guimarães, somando nos jogos seguintes uma derrota e dois empates.

Internacional:

O Senado dos Estados Unidos valida a nomeação da juíza Amy Coney Barrett, indicada pelo Presidente Donald Trump, para o Supremo Tribunal Federal.

Barrett, uma católica de 48 anos, compareceu perante o Comité Judiciário do Senado para responder a perguntas dos legisladores, apresentar a sua visão jurídica em relação a questões polémicas, como o direito ao aborto e ao voto, bem como o futuro do programa de saúde Obamacare, criado pelo Presidente antecessor de Trump, Barack Obama (2009-2017), e contestado pelos republicanos.

A entrada de Amy Coney Barrett no Supremo Tribunal federal deverá ser assegurada devido à maioria republicana no Senado.

Sociedade:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prossegue as audiências no âmbito da pandemia de covid-19 e recebe no Palácio de Belém, em Lisboa, os ex-ministros da Saúde Luís Filipe Pereira, Ana Jorge e Fernando Leal da Costa.

As audiências do chefe de Estado tiveram início há uma semana com a atual ministra da Saúde, Marta Temido, e desde então houve encontros com António Correia de Campos e Maria de Belém, ex-governantes com a mesma pasta, além dos bastonários dos Médico, Enfermeiros e Farmacêuticos.

No fim de semana, Marcelo Rebelo de Sousa avistou-se também com o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, os líderes do Sindicato Independente dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos, os presidentes da União das Misericórdias Portuguesas e da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e ainda com a Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear.