Maciel Vinagre diz-se honrado por receber condecoração da Rainha Isabel II

O madeirense Maciel Vinagre será condecorado pela Rainha Isabel II com a Medalha do Império Britânico pelo reconhecimento do trabalho realizado durante a pandemia na qualidade de director ajunto dos serviços de limpeza e restauração dos hospitais de Ashford e de St. Peter's, no sudoeste de Londres.

O DIÁRIO esteve à conversa com o madeirense, que se encontra na Região, onde disse ter ficado orgulhoso depois de saber que lhe iria ser atribuída a Medalha do Império Britânico.

"Foi uma surpresa enorme, um privilégio e uma honra" receber a informação de que iria ser condecorado pela Rainha Isabel II", afirmou.

Maciel Vinagre referiu que esta distinção também deve-se ao facto de ter consigo uma coesa equipa de trabalho, sendo no total 35 portugueses, na sua maioria madeirenses.

O emigrante frisou o facto de ser gratificante ser reconhecido no estrangeiro, apesar de ter sido difícil trabalhar nesta altura da pandemia.

Foi muito difícil, duro e cansativo... chegamos a perder um colega de trabalho, mas podia ter sido pior. Graças a Deus lutamos todos e conseguimos dar a volta por cima Maciel Vinagre

O madeirense, que é natural de São Vicente e que vive no Reino Unido há 27 anos, revelou que iria levar a filha para juntos receberem a Medalha.

Refira-se que esteve é o terceiro português a ser reconhecido pela Rainha Isabel II.

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, já felicitou o madeirense radicado no Reino Unido: "É com muito orgulho que louvamos Manuel Vinagre pela forma como se empenhou em conter o vírus em meio hospitalar, protegendo os doentes, médicos, enfermeiros e restantes funcionários", referiu.

"Com elevado espírito cívico e com grande engenho, este madeirense introduziu métodos de limpeza que diminuíram a taxa de contágio e consequentemente reduziram a mortalidade associada ao vírus nestas duas unidades hospitalares", acrescentou.

"Este reconhecimento que muito nos honra vem demonstrar, mais uma vez, o valor do trabalho e da dedicação que as comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo colocam em todas as actividades em que estão envolvidas".

Saiba mais sobre a história de vida de Maciel Vinagre na edição impressa de hoje do DIÁRIO.