Jogo Lens-Nantes adiado devido a 11 casos positivos de Covid-19

O jogo entre o Lens e o Nantes, da oitava jornada da Liga francesa de futebol, agendado para domingo, foi adiado devido a vários testes positivos para o novo coronavírus no plantel do Lens, foi hoje anunciado.

"Após parecer de Comissão Nacional de covid-19 e constatando a ausência de 11 jogadores do Lens devido a testes positivos para o novo coronavírus, realizados antes do jogo com o Nantes, a comissão de competições da Liga Francesa de Futebol decidiu adiar o jogo Lens-Nantes, da oitava jornada", refere a Liga, em comunicado.

O organismo não indica qualquer data para o encontro que estava inicialmente agendado para as 13:00 (12:00 de Lisboa), de domingo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 42,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

França contabiliza 34.508 mortos, em mais de um milhão e quarenta e um mil casos de infeção.