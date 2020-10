‘Seadream I’ já deixou o Porto do Funchal

O navio de cruzeiro ‘SeaDream I’ em viagem transatlântica, acaba de soltar amarras no Porto do Funchal, onde fez escala, para cumprir a maior etapa do itinerário desta viagem, devendo atravessar o Atlântico e rumar até Kingstown, na Ilha de São Vicente, a maior de São Vicente e Granadinas - país soberano em Pequenas Antilhas (ilhas windward sul, Índias Ocidentais, Mar do Caribe) - localizada a aproximadamente 160 km a oeste de Barbados, de acordo com o itinerário divulgado pela própria companhia. Viagem prevista durar dez dias, com a próxima escala a estar prevista acontecer só no próximo dia 3 de Novembro.

Nas pouco mais de 6 horas que permaneceu acostado ao ‘Molhe da Pontinha’, os 27 passageiros ‘retidos’ no navio face às fortes restrições sanitárias, aproveitaram a excelente localização do Porto do Funchal para captar imagens do anfiteatro que só puderam contemplar à distância.