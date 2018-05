O jogo na cidade berço

Foi em 2017 a 19 de agosto, que o SCPortugal se deslocou à cidade vimaranense, e ali defrontou o VSClube. Jogo marcado para as 18.15h, e aonde os leões venceram facilmente por 5 - 0. Resultado que, para quem assistiu ao encontro, até podia ser mais amplo, tais foram as facilidades encontradas ou oferecidas pelos de Guimarães. Estive presente, embora não seja adepto de nenhum dos clubes em confronto, e apenas para verificar o potencial de ambas as equipas. É meu hábito não deixar passar uma temporada sem assistir a um jogo, pelo menos, dos 3 maiores clubes da Liga portuguesa. De facto impressionou-me a agilidade com que o Sporting chegou ao resultado que atingiu. Sporting que vinha de uma partida anterior menos conseguida. Os próprios adeptos leoninos se admiraram com o feito alcançado. Por ter achado um resultado fora do comum, guardei para memória futura, o ingresso e aonde registei o score. Hoje, tendo em conta os acontecimentos criminosos “alcochetados” ao emblema do clube lagarto, fui sacá-lo ao baú das lembranças, e aqui faço prova disso, exibindo o bilhete, que permitiu ver ao vivo tal jogo, cuja seriedade é posta em causa. E bem!

Joaquim A. Moura