Madeira assinala Dia Internacional dos Museus com entradas gratuitas e visitas guiadas

Os Museus tutelados pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, assinalam, na próxima sexta-feira, dia 18 de Maio, o Dia Internacional dos Museus, com um programa variado que envolve, para além das entradas gratuitas ao longo do dia, visitas guiadas, oficinas criativas e muitas outras actividades destinadas a vários públicos.

“Uma boa oportunidade para que toda a população, residente e visitante, possa melhor conhecer ou redescobrir os nossos Museus, celebrando a data e contribuindo para a maior valorização e projeção de um património que é único e que deve, por isso mesmo, ser reconhecido por todos”, conforme sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, acrescentando a importância desta efeméride “numa altura em que a Região celebra os 600 Anos do Descobrimento das Ilhas e o Ano Europeu do Património Cultural”.

Acresce referir que o programa previsto para as celebrações na Região faz alusão directa à temática escolhida para este ano – “Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos” – proposto pelo Conselho Internacional dos Museus (ICOM) envolvendo, a par de outras iniciativas, o lançamento da página institucional no Facebook do Museu da Quinta das Cruzes, uma palestra sobre o tema na Casa-Museu Frederico de Freitas e a integração do Museu Etnográfico da Madeira na rede social Instagram.

Programa

CASA-MUSEU FREDERICO DE FREITAS

Entradas gratuitas

Abertura contínua das 10.00 às 21.30 horas

11.00, 12.00, 15.00, 16.30 e 19.30 horas – “Mil e Uma Colecções” – Visitas guiadas à Casa da Calçada (60 minutos).

11.00, 12.00, 15.00, 16.30 e 19.30 horas – “Brilhos e Harmonias” – Visitas guiadas à Casa dos Azulejos (60 minutos).

18.00 horas – “Conexões passadas”– Conversa promovida pela Diretora do Museu, Ana Margarida Araújo Camacho, no âmbito do tema proposto para o Dia Internacional dos Museus 2018.

CASA COLOMBO – MUSEU DO PORTO SANTO

Entradas gratuitas

“Apontamentos da Nossa História” – Num percurso entre a Casa Colombo e o Cais, vão-se contando histórias do passado e projetam-se planos para o futuro.

MUSEU ETNOGRÁFICO DA MADEIRA

Entradas gratuitas.

Visitas guiadas, mediante marcação prévia, através do telefone 291 952598 ou endereço electrónico: museuetnografico@gmail.com.

“Fogo preso” – Exposição virtual, que será disponibilizada na página oficial do Facebook.

Lançamento do Instagram e criação do hashtag: #museuetnograficodamadeira.

MUSEU QUINTA DAS CRUZES

Entradas gratuitas.

Abertura com horário contínuo, das 10.00 às 17.30 horas.

10.00 horas – Lançamento da página institucional de Facebook do Museu

11.00 – 12.00 horas –“Desconstruindo o objecto” – Visita e actividade lúdico-pedagógica direcionada, a alunos do 3º ciclo de escolaridade. Exploração da importância do objecto enquanto testemunho de uma sociedade, de um movimento artístico ou memória histórica.

15.30 – 16.30 horas – “Um objecto, múltiplas realidades” – Visita temática, guiada, direccionada ao público adulto, para o reconhecimento da linguagem do objecto cultural no âmbito da exposição temporária ou permanente, em diálogo com outros objectos.

(Pré-inscrição por telefone (291 740 670) ou por email (mqc.drc.sretc@gov-madeira.pt).

MUDAS. Museu de Arte Contemporânea

Entradas Gratuitas.

Abertura com horário contínuo, das 10.00 às 18.00 horas.

11.00 horas – Visita orientada a cargo do Serviço Educativo do Museu. (Atividade gratuita, sujeita a inscrição, mínimo seis participantes | T: 291820900 ou pelo e-mail: mudas@madeira.gov.pt).

15.00 horas – Oficina Criativa - Levar a Linha a passear - orientada para crianças entre os 6 e os 14 anos. Tendo por ponto de partida a linha, elemento estrutural da linguagem plástica, os participantes nesta oficina serão desafiados a explorar, de forma criativa, as potencialidades plásticas da linha através do desenho livre.

(Actividade gratuita, sujeita a inscrição, mínimo seis participantes | T: 291820900 ou pelo e-mail: mudas@madeira.gov.pt).

16.00 horas – Visita orientada a cargo do Serviço Educativo do Museu.

(Actividade gratuita, sujeita a inscrição, mínimo seis participantes | T: 291820900 ou pelo e-mail: mudas@madeira.gov.pt).

17.00 horas – Performance de dança contemporânea pelos alunos da Escola de Dança Funchal. Visita coreografada às exposições em cartaz no MUDAS.Museu | Entrada Livre.