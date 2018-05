Jaime Moniz debate ‘A Importância das Tradições na Identidade do Povo Madeirense’

A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) comemora o Ano Europeu do Património Cultural com uma conferência, amanhã pelas 9h45 na sala 215, dedicada ao tema ‘A Importância das Tradições na Identidade do Povo Madeirense’. O realizador madeirense Eduardo Costa é o orador convidado desta iniciativa promovida pelo Conselho Executivo da escola e pelos coordenadores do Projecto Equipa da Saúde e do Blogue Memórias.

Eduardo Costa realizou recentemente um filme dedicado à tradição dos Fachos em Machico. Paralelamente, estará patente ao público desde a passada segunda-feira a exposição ‘Fachos – Uma tradição secular’, na entrada do Museu da ESJM. Para ver até amanhã.