Concerto de Primavera sábado na Casa da Luz

O Museu da Electricidade da Madeira – Casa da Luz foi o palco escolhido pelo Orfeão Madeirense para a realização do seu Concerto de Primavera. A actuação está prevista para sábado, pelas 19 horas no auditório deste espaço cultural do Funchal. Apresenta-se nesta ocasião com o Coro Stimme e com o Coro Sénior acompanhados a piano por João Caldeira e dirigidos pela Maestrina Maria João Caires.

O Orfeão Madeirense tem orgulho em se apresentar como o coro mais antigo da Região e um dos mais antigos do país. Tem 99 anos de existência e o centenário será comemorado a 1 de Maio de 2019.

O trabalho do grupo divide-se em duas áreas complementares: os coros e a formação musical e artística, através da Academia Orpheus, onde oferecem aulas de piano, guitarra e canto, aulas de pintura a óleo em tela e artes decorativas.