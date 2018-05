Acção de divulgação do Núcleo Museológico de Machico visa promover espaço junto dos alunos

A Câmara Municipal de Machico, através do Núcleo Museológico de Machico – Solar do Ribeirinho, realiza amanhã, entre as 10h45 e as 12 horas, uma acção de divulgação daquele espaço museológico, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cardeal D. Teodósio de Gouveia.

A conferência intitulada ‘O Solar vai à Escola’ pretende promover junto dos alunos de 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos) a divulgação do Património Histórico e Museológico de Machico, bem como alertar para a defesa do património como garante da memória colectiva. Esta palestra faz parte das actividades do dia 18 de Maio – Dia Internacional dos Museus, do Solar do Ribeirinho e insere-se no programa da Semana da Escola que decorre entre 11e 18 de Maio naquele estabelecimento de ensino e tem como tema ‘São Jorge: Memórias de um Povo’.