Voo da Delta Airlines entre Ponta Delgada e Nova Iorque realiza-se hoje

Os passageiros que tinham voo no domingo entre Ponta Delgada e Nova Iorque, nos Estados Unidos, e que foi adiado devido a um incidente com o avião, vão embarcar hoje num voo adicional, disse fonte da companhia aérea.

Um avião da Delta Air Lines efetuou no domingo uma aterragem violenta no aeroporto de Ponta Delgada, que causou danos na fuselagem e no trem de aterragem, disseram à agência Lusa fontes do setor da aviação.

O Boeing 757, proveniente do Aeroporto JFK, em Nova Iorque, Estados Unidos da América, “fez uma ‘hard landing’ (aterragem dura) na pista 12 do Aeroporto de Ponta Delgada João Paulo II”, na ilha de São Miguel, perto das 09:30 (hora local de Lisboa).

O forte embate na pista de aterragem provocou danos na fuselagem e no trem de aterragem do avião desta companhia norte-americana, não havendo registo de feridos.

Segundo a fonte da companhia adiantou hoje à Lusa, “o voo da Delta DL414 de Nova Iorque para Ponta Delgada sofreu danos à chegada, facto que a companhia aérea está a investigar”.

“Os passageiros desembarcaram normalmente. Os clientes que tinham marcado o voo de ontem (domingo) entre Ponta Delgada e Nova Iorque estão a ser realocados num voo adicional hoje. O nosso voo programado está a operar conforme o planeado”, adiantou a mesma fonte.

Na placa do Aeroporto João Paulo estão estacionados dois aviões da Delta Air Lines, além do aparelho acidentado.

A Delta Air Lines passou este verão a realizar voos diários para Ponta Delgada, aumentando em cerca de 400 lugares semanais a capacidade oferecida nesta operação.

Este verão, a companhia aérea está a realizar um total de 21 voos semanais entre Portugal e os Estados Unidos, já que, além da operação para os Açores, a Delta Air Lines opera dois voos diários à partida de Lisboa, juntando à já tradicional rota Lisboa-Nova Iorque uma nova operação para Boston, que arrancou em 24 de maio de 2019.

A Delta Air Lines começou a operar voos entre Nova Iorque e Ponta Delgada, no verão de 2018, numa operação que arrancou em 26 de Maio, com cinco voos por semana, e que a companhia já tinha anunciado que seria retomada em 2019.