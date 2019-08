SEF desmantela em Lisboa rede que explorava mulheres estrangeiras para prostituição

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou hoje que desmantelou uma “rede criminosa” de exploração de mulheres estrangeiras para prostituição no centro de Lisboa.

Em comunicado, o SEF indica que a investigação foi desenvolvida “no último ano”, tendo na quinta-feira culminado com o cumprimento de mandado de busca no local que funcionava como prostíbulo, onde foi “apreendida abundante prova dos crimes”.

Duas pessoas que exploravam o local foram constituídas arguidas e indiciadas pela prática dos crimes de lenocínio e auxílio à imigração ilegal.

As mulheres, de nacionalidade estrangeira, eram “controladas pelos arguidos através de um sistema de videovigilância instalado no local”.

“Com esta operação, foi possível terminar com a actividade ilícita que permitia grandes proveitos económicos aos arguidos mediante a exploração de várias dezenas de mulheres ao longo dos últimos anos e restabelecer a paz social na vizinhança”, refere a nota do SEF.

Na operação participaram sete inspectores do SEF e dois elementos da equipa cinotécnica do Grupo Operacional da Unidade Especial de Polícia da PSP, para despiste de tráfico de estupefacientes no local.