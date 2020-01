Rio deverá vencer com mais de 53%

Os apoiantes do candidato à liderança do PSD Luís Montenegro começaram, perto das 22:00, a entrar na sala onde o antigo presidente da bancada fará a sua declaração, quando ambas as candidaturas apontam a vitória de Rui Rio.

Os números, ainda não oficiais, indicam uma vitória do atual presidente e recandidato por valores acima dos 53%.

Apesar de ainda não ter sido indicado a que horas falará Luís Montenegro, as cerca de 50 cadeiras da sala do hotel junto ao rio Tejo, em Lisboa, já estão todas ocupadas.

As antigas ministras Paula Teixeira da Cruz e Teresa Morais são alguns dos rostos na fila da frente.

Luís Montenegro, que está no hotel desde as 19:00, tem estado a acompanhar os resultados com os seus mais próximos - o antigo líder parlamentar Hugo Soares, a mandatária nacional Margarida Balseiro Lopes, o diretor de campanha Pedro Alves ou o antigo deputado Luís Campos Ferreira.