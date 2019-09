Presidente da República condecorou a economista Teodora Cardoso

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje a economista Teodora Cardoso, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, elogiando-a pelo “sentido de missão e plena doação à causa pública”.

O chefe de Estado condecorou mais cinco personalidades na mesma cerimónia, que não foi tornada pública, mas foi posteriormente divulgada, hoje ao fim do dia, através de um vídeo colocado no portal da Presidência da República na Internet.

Os outros condecorados foram os vice-chefes do Estado-Maior da Armada e da Força Aérea, o vice-almirante Jorge Palma e o tenente-general José Fangueiro da Mata, respetivamente, o antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos Francisco Carvalho Guerra, o médico cirurgião Alexandre Linhares Furtado e o historiador norte-americano John Cann, aposentado da Marinha dos Estados Unidos da América.

De acordo com a Presidência da República, Teodora Cardoso recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que distingue “quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores”.

No discurso que fez nesta cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a ex-presidente do Conselho das Finanças Públicas pela sua dedicação “ao ensino da economia e das finanças, à pesquisa qualificada, desde o começo dos anos 70, à sua aplicação aos planos de fomento no domínio das obras públicas, ao serviço do Banco de Portugal”.

O Presidente da República destacou a sua participação “em negociações sensíveis com o Fundo Monetário Internacional (FMI) no Comité de Governadores da Comunidade Europeia e na representação ministerial envolvida na redação da proposta do Tratado da União Europeia - tudo culminando na presidência do Conselho das Finanças Públicas, com sentido de missão e plena doação à causa pública”.

Teodora Cardoso já tinha sido condecorada, em 2005, pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique.