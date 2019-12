Portugal poderá perder cerca de 6% de visitantes em 2021 com ‘Brexit’ duro

Portugal poderá perder quase 6% de visitantes britânicos em 2021 caso venha a existir um ‘Brexit’ duro, de acordo com um estudo da Comissão Europeia de Viagens (ETC em inglês).

Assim, de acordo com a entidade, caso a saída do Reino Unido seja concretizada através do pior cenário, Portugal deverá perder 5,8% de turistas daquele país, face a previsões base, que não incluem este efeito, sendo que no total de viajantes internacionais a chegar a território nacional poderá reduzir-se em 0,6%.

Em números concretos, um ‘Brexit’ duro poderá reduzir o número de visitantes do Reino Unido de 2,4 milhões para 2,3 milhões, segundo o relatório da ETC (European Travel Commission).

Ainda assim, são valores inferiores aos previstos para Espanha, que a ETC estima que possa perder cerca de 1,3 milhões de viajantes internacionais, uma queda de perto de 7%.

“Espanha é o país mais afetado em número de viajantes, enquanto a Islândia regista a maior perda em termos percentuais”, adiantou a ETC.

De acordo com o estudo da ETC, entre janeiro e julho deste ano a chegada de turistas internacionais aumentou 8,3% em Portugal, em termos homólogos.

O mesmo relatório destaca ainda a posição do país quanto à captação do mercado americano, tendo aumentado “face a um período anterior deste ano”, segundo a ETC, acompanhado pela Suécia e Noruega.

Ao nível europeu, Espanha foi este ano o país que menos cresceu em chegadas internacionais de turistas.

No topo da lista surge Montenegro (+18,1%), Turquia (+14,7%), Luxemburgo (+10,1%), Lituânia (+9,3%) e a Eslováquia (+9%).