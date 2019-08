Juízes, motoristas e Saúde nas capas dos jornais

Juízes denunciam más condições de tribunais em todas as comarcas é o trabalho que faz a manchete da edição impressa do jornal Público, desta terça-feira. Salas de audiência com 40 graus, inundações provocadas por esgotos, baldes para quando chove e agendas em espanhol são algumas das condições “indignas” que aparecem nos relatórios oficiais.

Em destaque no mesmo jornal, a história de Bruna Pereira dos Santos, brasileira que vive em Lisboa desde 2016, e que foi obrigada a pedir dinheiro emprestado para comprar uma viagem para a Madeira, e pagar estadia e alimentação, só para poder ficar legal no país antes que o visto caducasse. Tudo por causa dos atrasos do SEF.

Na grande fotografia de capa do Público, Domingo Lopes, que diz: “Em 1974, Marcelo disse-me que era um marxista não-leninista”.

O Correio da Manhã traz uma manchete sobre Saúde: “Faltam remédios nas farmácias” é o título da peça que dá conta de que os medicamentos em causa não têm alternativa terapêutica e que alguns deles estão esgotados, há pelo menos, um ano. Em ruptura de ‘stock’ estão fármacos para Diabetes, Hipertensão, Parkinson e Ansiedade.

“Forças Especiais da PSP processam Estado por recusar subsídio em cenário de guerra”, escreve o Jornal de Notícias na primeira desta terça-feira, revelando que quase metade dos GOE enviados a África não receberam qualquer suplemento.

No jornal i, a escolha para grande fotografia de capa é de Salazar, acompanhada pela manchete “Câmara Socialista abre Museu de Salazar”. O i traz também um roteiro para “locais de romaria a ditadores mundiais”.

As capas da imprensa nacional desta terça-feira destacam ainda o braço de ferro entre Governo da República e motoristas, que voltam hoje à mesa de negociações.

“Duas propostas para navio de passageiros” é a manchete do Açoriano Oriental, que revela que o Governo da Região recebeu propostas de dois concorrentes para concepção e construção do novo navio de passageiros e viaturas para os Açores.