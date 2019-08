O concurso de hoje do Euromilhões não teve nenhum vencedor, pelo que no sorteio da próxima sexta-feira estará em jogo um jackpot no valor de 100 milhões de euros.

A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 20 de Agosto é composta pelos números 20 - 22 - 23 - 24 - 37 e pelas estrelas 1 e 4.