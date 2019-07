Imprensa nacional volta a destacar dívidas de Berardo à Caixa Geral de Depósitos

O madeirense Joe Berardo volta a estar hoje em destaque na imprensa nacional. “Onde estão os outros devedores da CGD?” é a pergunta que faz manchete no Jornal I desta quarta-feira, 3 de Julho. Para já, só o madeirense viu os seus bens arrestados, mas há mais mil milhões de euros para recuperar. Algumas empresas foram declaradas insolventes. Berardo diz estar a ser usado como bode expiatório.

O caso Matilde é referência em peraticamente todas as capas nacionais. O Jornal I escreve que o Infarmed ainda não recebeu pedido para tratamento inovador. A família da criança internada no Santa Maria já conseguiu dois milhões de euros, mas o tratamento em Portugal depende de pedido médico feito no Serviço Nacional de saúde.

Já o JN diz que a solidariedade dos portugueses com Matilde dá esperança a nove famílias e revela que outra criança, Simão, também sofre de atrofia muscular espinhal tipo1. Os pais de Matilde, a criança que gerou uma onda de solidariedade no país, conseguiram donativos de dois milhões de euros e Infarmed, hospital e laboratório procuram agora uma solução. Em 13 dias, os portugueses doaram dinheiro suficiente para comprar o medicamento mais caro do mundo.

Falta de guardas deixa A1 sem patrulhas da GNR é a manchete do JN. A maior autoestrada nacional tem cada vez menos fiscalização. No último concurso, apenas um terço das vagas foi preenchido. O Gomando da GNR desvaloriza e garante que há vigilância todos os dias.

O Correio da manhã destaca o caso de sexo no INEM que chega agora a tribunal. Em causa estão imagens divulgadas no Instituto de Emergência. Segundo este matutino, o presidente da APROSOC será julgado por enviar filme para amigo.

O dinheiro do jogador Cristiano Ronaldo é também notícia de capa no CM. Ronaldo no TOP 20 dos mais ricos com 439 milhões de euros consta da lista da Forbes sobre as fortunas portuguesas.

O Público destaca a duplicação do número de cirurgias em atraso nos últimos quatro anos. Em março, havia 45.183 pessoas à espera de serem operadas para lá do tempo recomendado. O número é o mais elevado desde 2015.

Ursula Von der Leyen, actual Ministra da Defesa da Alemanha é apontada como a nova presidente da Comissão Europeia, mas terá de passar o teste no Parlamento Europeu, escreve o Público. O JN fala da primeira mulher a liderar a Europa.

A burla no Serviço Nacional de Saúde (SNS) está também em destaque no Jornal I. Farmácia e médicos falsificavam receitas para enganar o Estado.

O esquema montado retirava vinhetas de receitas já aviadas para lucrar com comparticipações de medicamentos mais caros. O Estado pagava duas vezes.