Imprensa nacional destaca Natal, Réveillon e menos crianças e jovens em Portugal

Portugal é o terceiro país europeu com menos crianças e jovens até aos 15 anos. A notícia faz manchete no Jornal I desta segunda-feira, 21 de Outubro. A França é o país com mais filhos por mulher em idade fértil. As famílias recebem subsídio de 944 euros para preparar a chegada do bebé. Por cá, os partidos propõem medidas para aumentar a natalidade.

O Jornal de Notícias destaca o Natal e a passagem do ano. As reservas feitas até ao momento deixam antecipar o melhor Natal e réveillon de sempre. O destino preferido dos portugueses é o Brasil e os pacotes já estão esgotados.

O Diário de Notícias faz manchete com o primeiro-ministro britânico. Boris Johnson enfrenta corrida de obstáculos para conseguir Brexit a 31 de Outubro.

O Público refere que metade dos rendimentos das famílias de Lisboa vai para rendas. Um Estudo da Universidade Nova sobre a Grande Lisboa mostra que explosão dos preços fez disparar o esforço para arrendar e comprar casa. Na capital portuguesa, adquirir habitação leva 58% do orçamento.

O Correio da Manhã destaca 13 criminosos em fuga das cadeias portuguesas. A maioria dos foragidos não voltou à prisão após saídas precárias.

Noutras matérias igualmente importantes que merecem destaque na primeira página dos jornais, o Público escreve que a Federação Portuguesa de Futebol condena, pela primeira vez, futebolistas e dirigentes por viciação de resultados e a Google sabe onde estão os primeiros surtos de gripe.

O DN faz referência ao jogo online que atrai cem mil novos apostadores a cada trimestre.

Já o JN destaca o consumo de droga nas ruas do Porto com os técnicos de saúde a alertarem para o agravamento do problema.

O Jornal I escreve que empresário Manuel Rodrigues é suspeito de encobrir assédio sexual no caso Bragaparques e traz ainda uma entrevista com Filinto Lia, presidente da associação nacional de Directores de Escolas que diz que os exames nacionais parecem os donos disto tudo.

O Correio da Manhã acompanha o caso do bebé que nasceu sem rosto e diz que a criança já mama e bebe biberão.