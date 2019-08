Governo regulamenta apoio para alunos-atletas, previsto para 600 em 2019/20

As Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) ficaram ontem regulamentadas em portaria no Diário da República, prevendo um alargamento para 600 alunos-atletas no ano letivo de 2019/20, mais 200 do que no anterior.

O projeto-piloto das UAARE arrancou em 2016/17, com 60 alunos em quatro escolas, tendo sido anualmente alargado, para 160 em 10 escolas em 2017/18 e 413 em 16 no ano passado, tendo em vista a conciliação da carreira dupla, no ensino e no desporto.

Em 2019/20, o Governo prevê o enquadramento de 19 escolas, para acompanhar 600 alunos-atletas, com a integração de escolas em Lagoa, Leiria e Lisboa.

A legislação ontem publicada no Diário da República define os intervenientes no processo de carreira dual, através do “compromisso de conciliação da carreira dupla”, assegurando os necessários níveis de compromisso dos atores deste processo (alunos-atletas, treinadores, professores, psicólogos e encarregados de educação), articulando-o com as adequadas condições de matrícula e ou renovação.

Esta portaria abrange ainda os interlocutores desportivos (indicados pelas federações desportivas), os embaixadores UAARE e os municípios, proporcionando a todos, desta forma, participação e compromisso colaborativo, sistémico, reflexivo e em rede.

As UAARE vão entrar no quarto ano de e que visam uma articulação eficaz entre a escola, os encarregados de educação, as federações desportivas e seus agentes e os municípios, tendo por objetivo conciliar, com sucesso, a atividade escolar com a prática desportiva de alunos/atletas enquadrados no regime de alto rendimento, seleções nacionais ou potenciais talentos.