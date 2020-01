Funeral de Júlio Castro Caldas realiza-se na segunda-feira em Lisboa

O funeral do advogado Júlio Castro Caldas, que foi ministro da Defesa no Governo de António Guterres, realiza-se na segunda-feira às 11:00, em Lisboa, anunciou hoje a agência funerária, a pedido da família.

De acordo com o comunicado, o corpo do advogado e político de 76 anos, que morreu no sábado de manhã, está a partir das 18:00 de hoje em câmara ardente, na Basílica da Estrela.

O funeral realiza-se na segunda-feira, às 11:00, seguindo o cortejo fúnebre para o Cemitério do Alto de São João.

Castro Caldas foi ministro da Defesa no segundo Governo de António Guterres entre 1999 e 2001 e bastonário da Ordem dos Advogados portugueses em dois mandatos, de 1993 a 1999.

Antes de ser ministro, Júlio Castro Caldas já tinha sido deputado no parlamento entre 1980 e 1983, após ter sido eleito pelo PSD no círculo eleitoral de Viana do Castelo.

O antigo governante foi um dos sócios fundadores da CLA - Advogados e ainda, no âmbito da advocacia, presidente da Federation dês Barreaux d’Europe (1997-1999), vogal-tesoureiro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados (1983/1985) e vogal do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados (1977/1980).

Entre novembro de 2001 e 2012, desempenhou funções como vogal do Conselho Superior do Ministério Público.

O ex-ministro da Defesa fundou também a associação SEDES e a Sociedade Portuguesa de Arbitragem.

Paralelamente, foi membro da Associação portuguesa de Recursos Hídricos e membro da AIDA Portugal -- Secção Portuguesa da Associação Internacional do Direito dos Seguros.