Fundo Ambiental tem um milhão para apoiar projectos ligados às alterações climáticas

O Ministério do Ambiente anunciou hoje a abertura de um concurso para apoiar autarquias e entidades públicas que queiram reduzir os riscos dos fenómenos climáticos, com um milhão de euros do Fundo Ambiental.

Em comunicado, o Ministério afirma que o aviso, lançado hoje, coincide com a publicação em Diário da República do “Plano Nacionl de Acção para as Alterações Climáticas”.

Serão apoiadas medidas de adaptação promovidas por municípios ou entidades públicas para reduzir os riscos associados a cheias e inundações.

O Fundo Ambiental comparticipa os projectos em 85 por cento até um máximo de 200 mil euros por cada um e as candidaturas serão aceites até 30 de setembro.