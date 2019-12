Facebook divulga momentos mais comentados pelos portugueses em 2019

O Facebook divulgou hoje uma retrospectiva do ano de 2019 em Portugal, com os momentos mais comentados naquela rede social, onde se incluem, entre outros, os incêndios na Amazónia e as eleições legislativas de Outubro.

De acordo com o Facebook ‘Year in Review”, o assunto mais discutido em Portugal no mês de Janeiro foi a estreia do programa de Cristina Ferreira na SIC, seguindo-se a cerimónia de entrega dos Óscares em Fevereiro e o ‘hat-trick’ (três golos marcados pelo mesmo jogador no mesmo jogo) de Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid em Março.

Em relação ao segundo trimestre do ano, o incêndio na Catedral de Notre-Dame em Paris foi o assunto mais comentado pelos utilizadores do Facebook em Abril, o Benfica campeão da Liga Portuguesa de Futebol em Maio, e a Selecção Nacional de Futebol a vencer a Liga das Nações da UEFA em Junho.

Em Julho, o assunto que dominou a actividade dos portugueses na rede social criada por Mark Zuckerberg foi o falecimento do músico brasileiro João Gilberto.

Já os incêndios na Amazónia dominaram a discussão em Agosto, enquanto que a morte do cantor luso-brasileiro Roberto Leal foi o assunto mais comentado no mês de Setembro.

Outubro ficou marcado pelas eleições legislativas que deram a vitória sem maioria absoluta ao Partido Socialista (PS) e, por último, em Novembro, o treinador de futebol português Jorge Jesus a vencer a Taça Libertadores, pelo clube brasileiro Flamengo, foi o assunto que marcou as interacções dos portugueses no Facebook.

“Quer tenha sido para partilhar uma causa importante, celebrar marcos mundiais ou fazer ouvir as suas vozes sobre questões relevantes, as pessoas usaram o Facebook de formas significativas para se conectarem com as suas comunidades”, sublinhou, em comunicado, a rede social.

Para elaborar esta lista, o Facebook analisou o “volume de tópicos durante um mês inteiro” e comparou-o com o volume do ano anterior, analisando, depois, os dados “de forma anónima e agregada para identificar tópicos e momentos exclusivos de 2019”.