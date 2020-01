Escola a tempo inteiro até ao 6.º ano arranca em Setembro com projecto piloto

O caso da investigação aos créditos para aumento de capital do Montepio é um dos temas em destaque hoje na imprensa nacional. A banca volta a estar envolvida em suspeitas, marcando a actualidade pela negativa. O Jornal Económico, que tem edição em papel à sexta-feira, aborda o tema na edição, como notícia secundária. A principal é uma entrevista a Miguel Relvas onde o ex-ministro declara “Montenegro ainda tem uma grande oportunidade nesta eleição”. Em chamada menor, o madeirense Joe Berardo, que vai recorrer ao Tribunal da Relação contra arresto de imóveis. O caso Montepio está igualmente no Económico, em chamada. O destaque da edição vai para 13 candidatos que iniciam provas para entrar no Estado. O exame arranca amanhã em três cidades. Mil licenciados serão escolhidos até Março, noticia. A imagem é de praia. “São Tomé como espelho do mundo”, escreve o jornal.

Na imprensa generalista, o caso do banco tem igualmente impacto, com o Correio da Manhã, o jornal de maior circulação no país a colocar em manchete “Montepio dá 70 milhões sem garantias”. Foram feiras buscas pela PJ, Fisco e Banco de Portugal. A par desta notícia principal, em grande está o dérbi desta tarde, com os dois treinadores a fazerem a imagem. “Plantel do Benfica vale o dobro da equipa do Sporting”. Há uma diferença de 156 milhões no valor de mercado.

“Alunos até ao 6.º ano com aulas das 9 às 17”. No JN, a notícia de que a escola a tempo inteiro avança no próximo ano lectivo numa dezena de agrupamentos. O Ministério da Educação promete alargar o projecto a todo o país a partir de 2022. A imagem do dia do JN remete para a violência sexual. “Cada vez mais homens pedem ajuda por abusos sexuais, noticia. As vítimas demoram entre 20 a 30 anos a denunciar. Nas pequenas chamadas estão o caso do Montepio, o aumento de 10 euros extra que vai chegar a 1,6 milhões, e o caso da água da torneira, com 22 análises em 16 mil a confirmarem a presença de químico nocivo para a saúde.

O Público coloca o caso Montepio em pequeno também. As gordas vão para Novo Banco. O Governo prepara injecção final de 1.400 milhões de euros, o Orçamento para 2020 autorizava 850. Ajuda ascende com eles a 3.300 milhões. O fim do mecanismo de apoio abre porta a nova venda do banco, lemos na manchete. A segunda maior notícia da edição em papel é de Joacine. Orçamento foi a gota de água que levou o partido Livre a tirar a confiança política à deputada. Com direito a presença nesta página, a notícia de que seis mil professores chegaram ao topo da carreira num ano.

O Diário de Notícias dá espaço nobre também as escolas. “Criminalidade nas escolas desceu, mas há mais queixas por ameaças”. As ofensas corporais lideram e Lisboa e Porto juntos representam 70% das queixas. A política internacional consegue a imagem, com o juiz norte-americano John Roberts a dar a cara. Será o árbitro do impeachment contra o presidente dos EUA, Donald Trump. Leia ainda a notícia de que Portugal é “um país importador de lixo”. 2,544 milhões de toneladas entraram, destas, 331 mil são resíduos perigosos.

O i fez uma edição especial com “as câmaras mais amigas das famílias”. O dossiê revela apoios em diversas áreas. O caso Montepio vem em rodapé, ao lado do futuro da televisão: “O que se segue nesta época da ‘economia da atenção’?” Por dia os assinantes da Netflix vêem o equivalente a 19 anos de séries e filmes.

A bola traz mais uma capa para coleccionar, esta com as caricaturas de Silas e Bruno Lage, treinadores do Sporting e Benfica, respectivamente. “Olhos nos olhos”, diz o título sobre o jogo com início às 21h15 de hoje em Alvalade. Nunca leões e águias se defrontaram com tamanha diferença na primeira volta, acrescenta o desportivo. No Record o negócio de Inverno do Sporting pelo avançado esloveno está em garrafais: “Sporar acertado”. O jornal avança que o jogador vai custar 7 milhões de euros, mais 1 milhão por objectivos. O negócio de Bruno Fernandes também esta na edição, assim como o dérbi, com o treinador do Sporting a acreditar na vitória. O Jogo inclui quatro treinadores na capa, os dois do dérbi lisboeta e os dois do confronto às 19 horas entre o FC Porto e o Braga.