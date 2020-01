CTT preparam comemorações dos 500 nos de Correio

Os CTT – Correios de Portugal vão implementar ao longo deste ano, uma série de iniciativas para comemorar os 500 anos de correio, que se celebram em 2020.

As iniciativas que marcam a nomeação do primeiro Correio-Mor, terão lugar ao longo do ano mas com especial incidência em redor do Dia Mundial dos Correios, que se celebra a 9 de Outubro.

Os CTT vão oferecer a todos os portugueses que se deslocarem a uma Loja CTT num determinado período, ainda a definir, um selo postal que poderão guardar como recordação dos 500 anos ou utilizar em qualquer mensagem que entendam expedir.

Além disso, será emitida pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, uma moeda oficial da República evocadora dos 500 anos de correio em Portugal e será lançada uma Lotaria Nacional sobre o mesmo tema, editada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Em 2020 e 2021 serão publicados diversos livros sobre a matéria: um sobre os 500 anos de Correio, outro sobre a vida de D. Manuel e outro sobre as memórias dos trabalhadores dos CTT, que consistirá numa recolha dos testemunhos mais interessantes do dia-a-dia dos funcionários dos CTT.

Está prevista também a realização, em Portugal, de uma das mais importantes Exposições Filatélicas da Europa, a LUBRAPEX, em Évora.

Os CTT vão também proceder a ativações no Museu dos Coches, com um espaço “500 anos de Correio”, perto da carruagem de Mala-Posta que está em exposição permanente no Museu.

Na Fundação Portuguesa das Comunicações serão realizadas exposições sobre os selos de Portugal com grandes prémios internacionais, onde estarão expostos 64 prémios de design e impressão, mostrando como a Filatelia portuguesa é uma das mais premiadas do Mundo.

A 6 de Novembro de 2020 será inaugurada, na Torre do Tombo, uma exposição documental e iconográfica com os documentos originais que criaram e suportaram o correio em Portugal.

Com estas iniciativas os CTT esperam contribuir para as comemorações dos 500 anos de correio em Portugal, reforçando a relação de proximidade dos CTT, uma marca centenária, com todos os portugueses.