Capas dos jornais nacionais recordam Roberto Leal

Morreu, este domingo, o cantor Roberto Leal. O artista luso-brasileiro tinha 67 anos e lutava contra um cancro que lhe estava a ameaçar a visão. A sua partida é o assunto mais mencionado nas capas do jornais nacionais desta segunda-feira, 16 de Setembro.

‘Roberto Leal: Um coração que não cabia em dois países’ escreve o Jornal i, com uma foto do cantor a ocupar a maior mancha gráfica da capa.

Já o Diário de Notícias de Lisboa e o Público, embora façam das alterações climáticas manchete, escrevem respectivamente: ‘Roberto Leal 1951-2019 (com uma foto do artista jovem)’ e ‘Morreu Roberto Leal, o autêntico artista luso-brasileiro’.

‘Cancro mata Roberto Leal’, refere por sua vez o Correio da Manhã. O matutino faz manchete com o ’buraco’ da saúde militar. Segundo o Correio da Manhã diz a dívida na saúde militar dispara 748% desde 2010, atingindo os 95 milhões, problema para o qual o Ministério da Defesa procura uma solução.

‘Roberto Leal: Morreu símbolo português no Brasil’, destaca o Jornal de Notícias nacional. O periódico faz manchete com o investimento em ouro que está ao nível dos anos de crise: Cotação deste metal subiu 17% e atingiu valores de 2013. Divulga ainda dados de uma sondagem da Pitagórica, na qual os indecisos afastam o PS da maioria absoluta.

Nos desportivos Sporting e Porto aparecem em destaque.

A capa da Bola divide-se em ‘Salvação’ e ‘Frustração’, com o primeiro título a referir-se à vitória do FC Porto frente ao Portimonense aos 90+8. “Marçano marcou aos 90+8 e livrou o dragão de queda no inferno”, escreve a Bola.

Já o segundo título reporta ao embate do Sporting frente ao Boavista. ‘Leão sem ideias empata e fica a quatro pontos dos rivais’, realça o desportivo.

‘Lição quase fatal’ é a manchete d’O Jogo, Marçano salvou dragão do empate no último segundo, enfatiza o matutino.

Por seu turno, ‘Leão marca passo’ é a manchete do Record. O empate no Bessa deixa Sporting a 4 pontos dos rivais, sublinha o jornal.