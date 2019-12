As mensagens de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa em nove frases

Selecção de frases das mensagens de Ano Novo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desde 2017.

“Demos passos - pequenos que sejam - para corrigir injustiças e criámos um clima menos tenso, menos dividido, menos negativo cá dentro e uma imagem mais confiável lá fora, afastando o espetro da crise política iminente, de fracasso financeiro, de instabilidade social que, para muitos, era inevitável. Tudo isto foi obra nossa - nossa, de todos os portugueses. No entanto, ficou muito por fazer”

01/01/2017

O caminho para 2017 é muito simples - não perder o que de bom houve em 2016 e corrigir o que falhou no ano passado. Não perder estabilidade política, paz e concertação, rigor financeiro, cumprimento de compromissos externos, maior justiça social, formação aberta ao mundo, proximidade entre poder e povo”

01/01/2017

“Estranho e contraditório ano, também em Portugal”

1/01/2018

Ninguém imaginaria, há menos de dois anos, poder partilhar tão rápida e convincente mudança. Sem dúvida iniciada no ciclo político anterior, mas confirmada e acentuada neste, que tão grandes apreensões e desconfianças havia suscitado, cá dentro e lá fora”

1/01/2018

Um outro ano, bem diverso, se somou ao primeiro, a partir 17 de junho, dominou o Verão e adensou-se em 15 e 16 de outubro, marcado pela perplexidade em Tancos, o pesar no Funchal, o espetro da seca e, sobretudo, as tragédias dos incêndios, esse pesadelo para todos nós, tão brutalmente inesperadas e tão devastadoras em perdas humanas e comunitárias que acabariam por largamente pesar no balanço de 2017”

1/01/2018

O passado bem recente serve para apelar a que, no que falhou em 2017, se demonstre o mesmo empenho revelado no que nele conheceu êxito. Exigindo a coragem de reinventarmos o futuro”

1/01/2018

“O que vos quero pedir, hoje, é simples, mas exigente. Votem. Não se demitam de um direito que é vosso, dando mais poder a outros do que aquele que devem ter. Pensem em vós, mas também nos vossos filhos e netos, olhem para amanhã e depois de amanhã e não só para hoje”

01/01/2019

“Com o mundo e a Europa como se encontram, bom senso é fundamental. O que não é incompatível com ambição”

01/01/2019

“Podemos e devemos ter a ambição de assegurar que a nossa economia não só se prepare para enfrentar qualquer crise que nos chegue, como queira aproximar-se das mais avançadas e dinâmicas da Europa, prosseguindo um caminho de convergência agora retomado”