Actor Ângelo Rodrigues internado em estado grave devido a uma infecção

Ângelo Rodrigues está internado em estado grave, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com uma infecção.

Internado naquela unidade hospitalar há dois dias, o actor terá também sofrido uma paragem cardíaca, que foi controlada pelos médicos.

O actor, de 31 anos, faz parte do elenco da telenovela ‘Golpe de Sorte, da SIC, no papel de Bruno, o filho da euromilionária Maria do Céu Garcia, personagem interpretada por Maria João Abreu.

Recorde-se que Ângelo Rodrigues esteve recentemente na Madeira, inclusive foi um dos destaques da Semana do Mar do Porto Moniz, onde pôs música no último dia do evento.