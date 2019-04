Trump dá ao México prazo de um ano para controlar a fronteira ou encerra-a

O Presidente norte-americano deu hoje ao México o prazo de um ano para deter na fronteira a entrada de drogas nos Estados Unidos, ameaçando que, se não o fizer, imporá taxas aduaneiras a viaturas e encerrará a fronteira.

“Vamos dar-lhes o prazo de um ano e, se as drogas não pararem, ou pararem só parcialmente, vamos impor-lhes taxas aduaneiras (...), e se isso não detiver as drogas, vamos fechar a fronteira”, disse Donald Trump à imprensa na Casa Branca.

O chefe de Estado norte-americano, que ameaça há vários dias encerrar a fronteira com o seu vizinho do sul, disse que, se o México não combater de forma mais eficaz a imigração clandestina, também o punirá impondo tarifas aduaneiras às viaturas importadas do país.

“Se o México não quiser ajudar, não há problema, impomos tarifas aduaneiras às suas viaturas”, declarou.

Trump quer que o México detenha os migrantes procedentes da América Central que atravessam o seu território e quer que o Congresso torne mais severas as leis migratórias dos Estados Unidos.

O multimilionário Republicano, que fez do combate à imigração ilegal uma das suas prioridades, já acenou em diversas ocasiões com um eventual encerramento da fronteira, uma hipótese veementemente criticada dentro do seu próprio campo político, porque o impacto económico seria devastador.