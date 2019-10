Serviço de notícias Facebook News lançado nos Estados Unidos

A rede social Facebook anunciou hoje o lançamento de um serviço de notícias, o Facebook News, para promover o jornalismo e combater a sua reputação de desinformação, inicialmente nos EUA.

O Facebook News, promovido em parceria com vários meios de comunicação, vai ser um ‘feed’ de notícias alimentado por jornalistas, com a ajuda de algoritmos e, numa fase inicial, destinado ao público norte-americano.

“Agora estamos a começar a testar o Facebook News, um espaço de notícias no Facebook, para um subgrupo de pessoas nos Estados Unidos”, afirmou o Facebook em comunicado, citado pela agência France Presse (AFP).

O Facebook News “dará ao público mais controlo sobre os artigos que vê e a oportunidade de explorar uma gama maior de interesses, directamente por meio da aplicação do Facebook”, afirma o grupo.

Esta secção de notícias será separada dos ‘feeds’ usuais e incluirá artigos de organizações de notícias parceiras da iniciativa.

Mais de 200 meios de comunicação serão parceiros, incluindo o Washington Post, o Wall Street Journal, a Elle nos Estados Unidos, a People, a ABC, a CBS News ou a Fox News.

Esta iniciativa está alinhada com o desejo do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, de promover o “jornalismo de qualidade”, como declarou na quarta-feira diante do Congresso norte-americano.

“Conversámos com as organizações de notícias sobre o que gostariam de ver num ‘feed’ de notícias, como as suas histórias deveriam ser apresentadas e que pesquisas fornecer”, disseram a vice-presidente do Facebook para parcerias com a imprensa, Campbell Brown, e a gestora de projectos Mona Sarantakos, em comunicado.

O Facebook esclareceu ainda que montou uma equipa de jornalistas com “independência editorial” que vai seleccionar artigos, com base em directrizes fáceis de usar e numa “personalização” algorítmica para a selecção dessas notícias.