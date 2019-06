Passageiros afectados por incidente com navio em Veneza serão reembolsados

A MSC Cruzeiros, maior empresa privada de cruzeiros do mundo, informou hoje que vai reembolsar os passageiros afetados pelo incidente com um navio em Veneza, no domingo, e adiantou que cancelou o itinerário programado.

“A MSC Cruzeiros tomou a decisão de cancelar o cruzeiro atual até ao início do próximo e de reembolsar a cada passageiro o custo total do bilhete de cruzeiro e quaisquer serviços pré-pagos adquiridos”, indica a empresa em comunicado, referindo-se ao MSC Opera.

O MSC Opera causou o pânico no domingo, na chegada a Veneza, Itália, ao embater numa doca e num barco turístico para atracar, conforme relataram órgãos de comunicação social italianos.

No comunicado hoje divulgado, o grupo adianta que “as investigações para apurar as causas do incidente estão neste momento a demorar mais do que inicialmente previsto e, por esse motivo, dificilmente o navio voltará a navegar hoje ou amanhã [terça-feira]”.

A empresa de cruzeiros, com sede na Suíça, refere também que “tem trabalhado desde o início em estreita colaboração com as autoridades envolvidas e disponibilizou total cooperação 24 horas por dia para ajudar a constituir todos os factos, bem como para recuperar todos os dados técnicos”.

A MSC Cruzeiros indica ainda que recebeu hoje de manhã permissão das autoridades para começar os trabalhos de restauração do navio, cujos estragos se limitam “à parte mais periférica do casco”.

O grupo adianta que “o navio permanecerá disponível para todos os passageiros que pretenderem ficar a bordo, uma vez que ficará em Veneza até ao final do cruzeiro previamente programado”, e “todos os serviços e entretenimento a bordo continuarão a operar na sua totalidade”.

Já para os passageiros que quiserem desembarcar a qualquer momento e regressar a casa, “a MSC Cruzeiros vai disponibilizar toda a assistência necessária para o transporte e assumirá os custos”.

O acidente em San Basilio-Zaterre, no Canal Giudecca, pode ter acontecido devido à quebra de um dos cabos que ligam os navios de cruzeiro aos rebocadores que os ajudam a entrar nos canais, de acordo com o jornal Corriere della Sera.

A quebra do cabo faria com que o navio de cruzeiro não conseguisse parar por causa das fortes correntes que o empurravam para a doca, acrescentou.

O acidente causou dois feridos ligeiros e duas outras pessoas foram levadas para o hospital para observação, não tendo sido referida a sua nacionalidade.