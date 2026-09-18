Alexandre Santos não teve a estreia desejada como treinador do Nacional – derrota, em casa, com Alverca – e, por isso, espera uma resposta diferente da equipa no jogo de amanhã com o Famalicão, novamente no Estádio da Madeira, encontro da sétima jornada da I Liga com início agendado para as 15h30.

“Tendo sido com o Alverca o meu primeiro jogo isso pouco ou nada importa. O importante é a equipa. Para o jogo com o Famalicão não podemos ter momentos de desconcentração como tivemos, não podemos ter momentos de estarmos tão abertos e proporcionar ao adversário situações de perigo. Não podemos darmo-nos ao luxo de andarmos sempre atrás do resultado. Temos que ser o Nacional que demonstrámos muitas vezes na segunda parte com o Alverca. Apesar do Famalicão ser um adversário diferente do Alverca, temos que ser corajosos, competitivos, temos que ser agressivos com e sem bola. Temos, acima de tudo, que ser uma equipa mais coesa. É isso que se exige para pontuar, é isso que se exige para ganhar” salientou o técnico alvinegro que considerou fundamental que o Nacional coloque um ponto final no ciclo de quatro derrotas seguidas.

“Temos que dar o nosso melhor independentemente do adversário. Vai ser um jogo muito complicado. Contudo, nós temos que pontuar e temos que lutar para ganhar. A equipa começa a perceber que temos que fazer mais. Temos que quebrar este ciclo de não pontuar. Amanhã queremos quebrar claramente o ciclo de não pontuar.”