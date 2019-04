Nações Unidas apelam à solidariedade de países da América Latina para com a Venezuela

O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, pediu hoje aos países da América Latina que acolham os refugiados da Venezuela e não imponham limite ao número de exilados que recebam.

“A solidariedade da América Latina tem sido, mais uma vez, extraordinária” face à crise humanitária que se vive na Venezuela, disse Grandi numa reunião do Conselho de Segurança da ONU para debater a situação dos refugiados no mundo.

“Deixem a porta aberta e aliviem as restrições aos cidadãos venezuelanos que procuram acolhimento nos vossos países”, pediu.

Aos órgãos de comunicação social, o alto comissário defendeu que os países não deveriam restringir a aceitação de pessoas que fogem dos seus países devido à guerra, à fome e a outros flagelos.

Alguns países da América Latina exigem documentos de identificação para permitir que os refugiados entrem no seu território.

Segundo aquele dirigente da ONU, “3,4 milhões de venezuelanos deixaram o país”, entre migrantes e refugiados, fugindo de problemas de desnutrição, falta de medicamentos para doenças crónicas, violência nas ruas e um generalizado clima de insegurança.

“A Colômbia, o Peru, o Equador e o Brasil são os países mais procurados” pela vaga de emigração de venezuelanos, revelou, acrescentando que “um total de 15 países têm acolhido cidadãos da Venezuela”.

A ONU estima que até ao final do ano 5,3 milhões de pessoas abandonem a Venezuela, um país que está a atravessar a pior crime humanitária na América Latina em tempo de paz.

A Venezuela vive uma crise económica, social e política que se agudizou no início do ano, quando Nicolás Maduro tomou posse como Presidente da Venezuela, após umas eleições não reconhecidas pela oposição e pela maior parte da comunidade internacional.

No mesmo mês, o presidente do parlamento venezuelano e líder da oposição, Juan Guaidó, autoproclamou-se Presidente interino do país, com a intenção de convocar “eleições livres e transparentes”.