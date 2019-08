Migrações Agentes fronteiriços britânicos resgataram 30 pessoas no canal da Mancha

Agentes fronteiriços britânicos resgataram hoje 30 pessoas, quando estas procuravam atravessar o Canal da Mancha em três pequenos botes insufláveis e um caiaque.

O governo adiantou que 27 homens, uma mulher e duas crianças foram recolhidas por um bote salva-vidas e um navio de patrulha.

Os migrantes, que declararam ser provenientes do Irão e Afeganistão, foram levados para terra, no porto de Dover, no sudeste da Inglaterra, e vão ser entrevistados por agentes da imigração.

Tem havido um aumento do número de pessoas que procuram atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações, se bem que os respetivos números sejam minúsculos quando comparados com os milhares que atravessam, ou procuram atravessar, o Mediterrâneo para países como Espanha, Grécia e Itália.

Na semana passada, a guarda fronteiriça britânica recolheu 37 pessoas, incluindo várias crianças, em pequenas embarcações.