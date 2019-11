Lagarde diz que Europa deve “inovar e investir”

A nova presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apelou hoje à Europa para “inovar e investir” de forma a enfrentar os desafios económicos e climáticos.

Falando no seu primeiro discurso à frente do BCE, Lagarde insistiu na importância deste esforço, referindo que a Europa deve resolver os problemas de crescimento em casa e que as políticas orçamentais de cada Estado-membro são um “elemento-chave” para acelera o investimento público para um futuro “mais produtivo, mais digital e mais verde”.

Se os países europeus estimularem “o crescimento e o investimento nos setores produtivos da economia” irão conseguir responder o aumento da procura e manter-se competitivos a longo prazo, disse a responsável durante um congresso bancário em Frankfurt, citada pela agência France Presse (AFP).

Sobre política monetária, a sucessora de Mario Draghi referiu que o BCE vai continuar a suportar a economia